Oito filhotes de cachorro e uma cadela que estavam no interior de uma rede de escoamento pluvial, no Setor Esplanada do Rio Quente, em Rio Quente, Região Sul do Estado, foram salvos, nesta quinta-feira (3), pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, os animais se encontravam aproximadamente há 8 metros dentro da galeria. Foram utilizados materiais de escavação para tirar o excesso de terra e resgatar os animais sem ferimentos.

O subtenente do Corpo de Bombeiros, Fábio Mesquita, conta que a corporação foi acionada pela própria dona dos animais. “A cadela era muito dócil, e não representou nenhuma dificuldade ao resgate. Amarraram uma corda na cintura da cadela e a esquipe puxou ela. Depois, colocamos os filhotes na caixa e o Bombeiro, que entrou, empurrou a caixa. Os animais foram deixados aos cuidados da dona da cadela.”