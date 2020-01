Cidades Bombeiros retomam buscas por menino de 5 anos arrastado por enxurrada em Goiás

O Corpo de Bombeiros retoma nesta quarta-feira (22) as buscas pelo menino de 5 anos arrastado pela enxurrada em Arenópolis, na região Oeste de Goiás. Três mergulhadores da corporação já estão no local e outros militares estão a caminho para auxiliar nos trabalhos. A Prefeitura da Cidade também disponibilizou uma equipe para fazer buscas terrestres às margens do Cór...