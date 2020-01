Cidades Bombeiros retomam buscas por jovem que desapareceu depois de embarcação virar no Lago Corumbá III O acidente ocorreu na quinta-feira (02) e os militares já fizeram buscas durante todo a sexta-feira (03). Tamanho do lago tem dificultado trabalho

Foram retomadas na manhã deste sábado (04), as buscas por João Marcelo Lima, de 21 anos, que desapareceu no Lago Corumbá III, na Zona Rural de Luziânia, depois que a embarcação que ele estava com um amigo virou. O tamanho do lago, que é bastante extenso e tem profundidade que varia de 9 a 15 metros, tem dificultado os trabalhos. Seis mergulhadores estão no local ...