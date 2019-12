Cidades Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecido na Chapada dos Veadeiros, em Goiás Os trabalhos estão concentrados no local do acidente

O Corpo de Bombeiros retoma, nesta terça-feira (3), as buscas pelo jovem que desapareceu enquanto fazia uma trilha no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, entre São Jorge e Alto Paraíso, na região Noroeste de Goiás. No início da noite desta segunda-feira (2) a procura foi suspensa e o tenente Paulo Santos, que coordena os trabalhos, informou que os trabalhos estão conce...