Cidades Bombeiros retomam buscas por homem que se afogou no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia A vítima pescava com um colega quando o barco virou. Os dois morreram, mas um dos corpos foi resgatado por familiares pouco depois do acidente

Foram retomadas, na manhã deste sábado (09), as buscas pelo corpo de um homem que se afogou no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no Norte do Estado. A vítima e um outro rapaz pescavam em uma canoa, na noite de sexta (08), quando a embarcação virou e os dois se afogaram. Um dos homens foi retirado do Lago por familiares, mas já estava morto. Agora, uma equipe de mergulhadores d...