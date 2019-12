Cidades Bombeiros retiram corpo de rio em Minaçu O cadáver já estava em processo de decomposição e, por isso, até o momento não foi possível identificá-lo ou definir seu sexo

O corpo de um adulto foi encontrado boiando às margens de um rio no bairro Vila Manchester, em Minaçu, no Norte goiano, durante a manhã deste domingo (15). O cadáver já estava em processo de decomposição e, por isso, até o momento não foi possível identificá-lo ou definir seu sexo. O corpo foi retirado do local por bombeiros após um solicitante informar que viu um...