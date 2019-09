Cidades Bombeiros resgatam vaca que caiu em buraco de 3 metros de profundidade em Goiás; Veja vídeo Animal não teve ferimentos graves e foi devolvido ao dono

Agentes do Corpo de Bombeiros resgataram uma vaca na tarde do último domingo (22), em Planaltina de Goiás, que caiu no buraco de uma fossa de aproximadamente 3 metros de profundidade em Planaltina de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal. Equipes da 9ª Companhia Bombeiro Militar usaram técnicas de salvamento terrestre e, com a ajuda de um caminhão guinch...