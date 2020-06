Cidades Bombeiros resgatam ilhados no Lago das Brisas, em Buriti Alegre de Goiás Corporação informou que as vítimas estavam em uma canoa que virou

Três pessoas estão sendo resgatadas, na manhã desta quarta-feira (18), do Lago das Brisas, no Distrito de Corumbazul, em Buriti Alegre, na Região Sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram ilhadas depois que a canoa em que estavam virou. Ainda não há informação de possíveis feridos. Duas viaturas e dois bombeiros da equipe náutica estão ...