Cidades Bombeiros resgatam homem em cisterna de 13 metros de profundidade Trabalhador que fazia a limpeza do local passou mal enquanto subia até o topo

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados em Goianésia, na tarde desse sábado (7), para resgatar um homem que estava fazendo a limpeza de uma cisterna de 13 metros de profundidade. A vítima passou mal enquanto tentava chegar ao topo e precisou de ajuda para sair do lugar. Utilizando um sistema multiplicador de força e uso de tripé, foi realizada a descida do bom...