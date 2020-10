Cidades Bombeiros resgatam grupo no Lago Corumbá IV, em Luziânia Vítimas, todas da mesma família, estavam em uma embarcação que virou após bater contra um tronco

Dez pessoas foram resgatadas, neste domingo (11), no Lago Corumbá IV, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), após a embarcação em que estavam virar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo estava indo para um condomínio às margens do lago quando o barco bateu em um tronco e virou. De acordo com a corporação, todas as pessoas, que são da mesma família, caíram...