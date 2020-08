Cidades Bombeiros resgatam filhotes de arara-canindé de canteiro central e refazem ninho em Rio Verde Ameaçadas de extinção, aves ficaram expostas e agora estão sob os cuidados da mãe

Com a queda de uma palmeira na Avenida Presidente Vargas, no setor Vila Maria, em Rio Verde, três filhotes de arara-canindé, espécie ameaçada de extinção, caíram no canteiro central da via neste domingo (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar os animais, que estavam expostos. No local, os bombeiros ainda fizeram uma amarração em outra árvore próxim...