Cidades Bombeiros resgatam dupla em ponte do Rio Paranaíba, em Goiás Corporação ainda não soube informar como as vítimas chegaram até o local

O Corpo de Bombeiros foi chamado, na manhã desta sexta-feira (15), para socorrer duas pessoas que estão ilhadas na pilastra de uma ponte do Rio Paranaíba, na Avenida Furnas, em Itumbiara, na região Sul do Estado. Os militares ainda não sabem dizer como a dupla chegou até lá, mas eles não conseguem voltar para a margem do Rio. Os Bombeiros estão a caminho do local ...