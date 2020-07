Cidades Bombeiros resgatam animais de sobrado em chamas em Aparecida de Goiânia Militares salvaram 3 gatos e cachorro. Não houve vítimas, apenas danos materiais

Quatro animais foram resgatados na manhã deste domingo (12) pelo Corpo de Bombeiros de um sobrado que estava em chamas. O incêndio ocorreu no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. Segundo a corporação, ainda não se sabe a origem do fogo. A dona do imóvel conseguiu sair, mas os três gatos e um cachorro ficaram no local. Para c...