Bombeiros registram cinco afogamentos em Goiás neste feriado

Cinco afogamentos foram registrados em Goiás pelo Corpo de Bombeiros neste fim de semana seguido de feriado. As vítimas são todos homens. Equipes da corporação seguem as buscas por um jovem desaparecido após um mergulho no Rio Araguaia, em Aruanã, e outro no Lago das Brisas, em Buriti Alegre. Em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), o corpo de um homem de 21 ...