Cidades Bombeiros registram 96 ocorrências de incêndios nas últimas 24h em Goiás Corporação diz não ter contingente suficiente para atender todos os focos, então, as equipes se concentram nas regiões que podem gerar um maior risco à população

O Corpo de Bombeiros registrou 96 ocorrências de incêndios nas últimas 24hs, entre a quinta-feira (19) a manhã desta sexta-feira (20), em Goiás. Segundo informações da corporação, 88 registros foram em vegetação, 5 foram em edificações e 3 estão na categoria “outros”. As altas temperaturas e a baixa umidade contribuem para a situação no Estado. De acordo com os Bom...