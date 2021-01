Cidades Bombeiros registra três acidentes na manhã de sábado (16) em Goiânia Em um dos casos, uma pessoa morreu na Avenida Consolação, no setor Nossa Senhora de Fátima

Três acidentes de trânsito foram registrados pelo Corpo de Bombeiros no início da manhã deste sábado (16), em Goiânia. De acordo com a corporação, uma pessoa que estava em uma moto morreu após bater em uma caçamba, na Avenida Consolação, no setor Nossa Senhora de Fátima. O acidente foi por volta das 7 horas. Quando equipe chegou, a vítima estava desacordada e a mo...