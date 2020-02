Cidades Bombeiros realizam parto de emergência em Planaltina Mãe e filho foram levados para o hospital e passam bem

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou um parto de emergência, na segunda-feira (24), no bairro Capão das Negas, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. Quando os bombeiros chegaram na casa da gestante, ela estava deitada na cama, com a bolsa rompida e em trabalho de parto. Então ela foi encaminhada para a Unidade de Resgate e logo depois a crianç...