Cidades Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido no Vale da Lua, em Goiás Ele estava com amigos quando foram surpreendidos por uma tromba d’água

O Corpo de Bombeiros realiza, nesta segunda-feira (2), buscas por um rapaz que desapareceu enquanto fazia uma trilha no Vale da Lua, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, entre São Jorge e Alto Paraíso, na região Noroeste de Goiás. O jovem sumiu na tarde deste domingo (1º). Ele estava com amigos quando foram surpreendidos por uma tromba d’água. Depois disso, o...