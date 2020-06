Cidades Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido no Rio Meia Ponte, em Bom Jesus de Goiás Vítima de 22 anos está desaparecida desde terça-feira. Quatro militares estão no local

Quatro bombeiros continuam nesta quinta-feira (18) buscas por um jovem de 22 anos que desapareceu no Rio Meia Ponte, em Bom Jesus de Goiás, no Sul do Estado. O rapaz foi visto pela última vez na terça-feira (16) próximo a uma empresa de dragagem. Ele estava em uma embarcação, de cinco metros, que afundou. As buscas começaram no mesmo dia. Na quarta-feira (17), após v...