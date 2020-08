Cidades Bombeiros localizam corpo de terceiro ocupante de caminhão que caiu de ponte, em Silvânia Acidente aconteceu na madrugada deste sábado. Todos os ocupantes do veículo morreram

Foi encontrado na tarde deste sábado (15), o corpo da terceira vítima que estava em um caminhão que saiu da pista e caiu no Rio dos Patos, na região do Quilombo, em Silvânia, a 83 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado pelos mergulhadores, a cerca de 30 metros de onde o caminhão caiu. De acordo com a corporação, o cadáver foi levado pela cor...