Cidades Bombeiros localizam corpo de jovem em lago em Goiás Rapaz de 19 anos estava desaparecido desde a tarde deste domingo (26)

O Corpo de Bombeiros de Buriti Alegre, na região Sul do Estado, localizaram nesta segunda-feira (27), no lago no povoado de Corumbazul, o corpo do jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde a tarde deste domingo (26). A corporação informou que a vítima tinha acabado de almoçar e junto com um amigo entrou na água. Os dois tentaram nadar até um flutuante, que es...