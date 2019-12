Cidades Bombeiros localizam corpo de homem que desapareceu após colisão entre jet ski e lancha Ele estava desaparecido deste este sábado (14)

O Corpo de Bombeiros localizou no fim da manhã deste domingo (15) o corpo de Richard Roberto Ferreira Roza, de 39 anos, na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás. Ele estava desaparecido deste este sábado (14) quando houve uma colisão do jet ski que conduzia com uma lancha. O impacto do acidente foi tão forte que os dois veículos naufragaram. De acordo com o Corp...