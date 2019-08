Cidades Bombeiros finalizam a retirada de destroços de helicóptero no Lago das Brisas, em Buriti Alegre Oito mergulhadores participaram da ação, que iniciou às 8 horas e foi finalizada por volta das 16 horas. Aeronave está sob avaliação do Cenipa

Terminou por volta das 16 horas desta segunda-feira (26) a retirada dos destroços do helicóptero que caiu na noite de sábado (24), no Lago das Brisas, em Buriti Alegre (GO), deixando três mortos. Segundo o tenente-coronel Pedro Carlos Borges de Lira, comandante do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, oito mergulhares atuaram na retirada dos destroços. O trabalho foi iniciado p...