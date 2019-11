Cidades Bombeiros fazem vistoria em escola alagada após chuva em Aparecida de Goiânia Temporal caiu na última terça-feira (19) e alagou salas de aula, secretaria e a cozinha

Atualizada às 11h08. A forte chuva da última terça-feira (19) alagou Escola Municipal Antônio de Souza Lopes na Avenida Maranhão, no setor Alvorada do Sul, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez uma vistoria no local. Segundo os militares, salas de aula, a secretaria e a cozinha foram invadidas pe...