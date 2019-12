Cidades Bombeiros fazem parto de emergência dentro de ambulância em Luziânia Mãe e bebê foram levados aos cuidados de uma Unidade de Pronto Atendimento

Bombeiros Militares da cidade de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, realizaram na madrugada deste sábado (21) um parto de emergência dentro de uma ambulância de resgate. A mãe, de 19 anos, mora sozinha e chamou os vizinhos quando começou a sentir dores. Ela estava com 41 semanas de gestação. Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros pelo numero 193 e ...