Cidades Bombeiros fazem buscas por homem que se afogou no Rio Araguaia, em Araunã Vítima estava em um acampamento particular e entrou na água com a filha de 11 anos. Criança foi resgatada

O Corpo de Bombeiros de Goiás faz buscas por um homem de 35 anos que se afogou na tarde de quinta-feira (11) no Rio Araguaia, em Aruanã, na região Noroeste do Estado. De acordo com informações preliminares, Wesney Fava Alves estava em um acampamento particular e entrou na água com a filha de 11 anos, que foi resgatada. Os dois não usavam colete salva vidas. O homem,...