Bombeiros fazem buscas por adolescente que desapareceu no Rio Verdinho

O Corpo de Bombeiros de Rio Verde procura na tarde deste sábado (9) por uma adolescente, de 17 anos, que desapareceu nas águas do Rio Verdinho, às margens da GO 333, à 30 quilômetros da cidade. Testemunhas contaram que a jovem tomava banho no local com amigos quando foi arrastada pela correnteza. Por conta das recentes chuvas, o rio registrou um aumento no volume...