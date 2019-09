Cidades Bombeiros encontram soda cáustica em escola, mas perícia vê incompatibilidade com sintomas Nesta terça-feira (24), 16 alunas de um Colégio Estadual de Aparecida foram encaminhadas ao hospital

O Corpo de Bombeiros encontrou soda cáustica no banheiro feminino do Colégio Estadual Rodolfo de Oliveira, em Aparecida de Goiânia, onde 16 meninas passaram mal nesta terça-feira (24). A suspeita é de intoxicação e uma das alunas chegou a ter cinco crises de convulsão. Apesar disso, a perícia realizada no local não acredita que o produto possa ter causado os sintomas e fala em in...