O Corpo de Bombeiros informou, neste domingo (19), que foram encontrados um jet ski com colete, óculos e celular do homem, de 34 anos, que desapareceu na sexta-feira (17) no Lago Corumbá, em Abadiânia.

Desde sábado (18), a corporação realiza buscas subaquáticas e aéreas. O homem não é visto desde a noite de sexta-feira (17), quando saiu para um passeio no lago. A família, de Gandu, na Bahia, chegou a Goiás no fim de semana para acompanhar as buscas.