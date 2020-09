Cidades Bombeiros encontram de vítima que estava desaparecida após canoa virar em São Miguel do Araguaia Embarcação transportava 4 ocupantes quando aconteceu o acidente, informou o Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta segunda-feira (7) o corpo de uma vítima que estava desaparecida após uma canoa virar em São Miguel do Araguaia. Segundo a corporação, 4 pessoas estavam na embarcação. Após o acidente, 3 deles conseguiram nadar até às margens do rio. No entanto, o quarto ocupante se afogou e desapareceu na água. Os bombeiros foram aciona...