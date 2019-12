Cidades Bombeiros encontram corpo que pode ser de turista desaparecido no Vale da Lua, em Alto Paraíso Evidências apontam que cadáver seja do analista de sistemas Jacob Vilar Santana, de 31 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º deste mês quando o Corpo de Bombeiros começou as buscas

Atualizada às 15h33 para correção de informação Foi encontrado na manhã desta segunda-feira (23), em Alto Paraíso (GO), pelo Corpo de Bombeiros, o corpo de um homem. De acordo com a corporação, as evidências apontam que o cadáver seja do analista de sistemas Jacob Vilar Santana, de 31 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º deste mês quando ele visitava o Vale da Lua, um dos locais mais procurados por turistas nas proximidades do Parque Nacional da Chapada dos Veadeir...