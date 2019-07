Cidades Bombeiros encontram corpo intacto de vítima de Brumadinho Nome em documento de identidade no bolso da calça consta na lista de pessoas desaparecidas após rompimento da barragem de Córrego do Feijão

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou na noite desTa quarta-feira, 3, o corpo de uma vítima masculina do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). O corpo - que estava praticamente intacto - portava um documento de identidade no bolso da calça que possibilitou localizá-lo entre os nomes da lista de pessoas ainda desaparecidas, informou a...