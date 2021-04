Cidades Bombeiros encontram corpo de rapaz que se afogou no Rio Uru, em Itaberaí Vítima tentou ajudar uma pessoa que estava se afogando, quando afundou e não retornou mais

Militares do Corpo de Bombeiros de Itaberaí e Anápolis encontraram, nesta segunda-feira (5), o corpo de um jovem de 22 anos que se afogou no Rio Uru, Poço do Balneário, em Itaberaí. Segundo a corporação, o rapaz se afogou na tarde do último domingo (4) depois de entrar na água para prestar socorro a outra vítima de afogamento, que conseguiu sair do rio com a ajuda de o...