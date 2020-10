Cidades Bombeiros encontram corpo de policial penal que se afogou no Lago das Brisas, em Buriti Alegre Homem de 22 anos desapareceu enquanto pilotava uma moto aquática no sábado (10)

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta terça-feira (13) o corpo do policial penal João Vitor Gomes, de 22 anos, que se afogou no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no último sábado (10). Ele pilotava uma moto aquática quando foi visto pela última vez e as buscas começaram no domingo (11), pela manhã. Isso porque os Bombeiros receberam informações de uma moto...