Cidades Bombeiros encontram corpo de pescador que se afogou no Rio Claro, em Jataí Corpo foi localizado a cerca de 500 metros do local do afogamento

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta sexta-feira (28) o corpo do pescador de 32 anos que se afogou no Rio Claro, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. O homem estava desaparecido desde a última a quarta-feira (26). O corpo foi localizado a cerca de 500 metros do local do afogamento. Ele e um amigo pescavam juntos quando uma mochila com produtos de pesca ...