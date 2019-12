Cidades Bombeiros encontram corpo de pescador desaparecido em rio de Cristalina Segundo testemunhas, homem desapareceu na sexta-feira (20) enquanto tentava atravessar o rio a nado

Agentes do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã deste domingo (22) o corpo de um pescador, de 55 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (20) no Rio São Bartolomeu, no distrito de São Bartolomeu, em Cristalina. O corpo foi encontrado às margens do rio, de onde foi retirado e levado para o Instituto Médico Legal (IML). Testemunhas disseram que o homem estava pescando quando decid...