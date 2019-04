Vida Urbana Bombeiros encontram corpo de mulher; mortes em desabamento de prédios chegam a 11 Corporação informou que atuará no local até o fim com a possibilidade de encontrar sobreviventes

O Corpo de Bombeiros do Rio informou ter encontrado o corpo de mais uma vítima da queda de dois edifícios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. Trata-se de uma mulher adulta, ainda não identificada. Com isso, o número de mortes confirmadas chega a 11. As buscas nos escombros entraram nesta segunda ao quarto dia. Os Bombeiros procuram 14 desaparecidos, e trab...