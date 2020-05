Cidades Bombeiros encontram corpo de homem que estava desaparcido no Lago Serra da Mesa Acidente ocorreu na noite de sexta e os dois ocupantes da embarcação morreram. Corpo de uma das vítimas foi resgatada pela própria família

O corpo do segundo homem que se afogou no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no Norte do Estado, foi encontrado ontem (10). Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros localizou a vítima a 12 metros de profundidade na água. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (08). Testemunhas disseram para os militares que sete pessoas estavam em uma canoa. Por co...