Cidades Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu em rio de Corumbá de Goiás A vítima foi localizada boiando na água a cerca de 1 quilômetro de distância de onde aconteceu o acidente

Os bombeiros de Goianésia e Pirenópolis encontraram na manhã desta quarta-feira (26) o corpo do homem que se afogou no Rio Corumbá, na região da Usina Velha, em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi localizada boiando na água a cerca de 1 quilômetro de distância de onde aconteceu o acidente. O afogamento foi na tarde da última segunda-feira (24). ...