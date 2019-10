Cidades Bombeiros encontram corpo de homem que afogou em rio de Goiás Cadáver estava há 100 metros do local do acidente

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quarta-feira (16), o cadáver do homem que se afogou após a embarcação em que ele estava afundar no Rio Paranaíba, em Itumbiara, na região Sul do Estado. O corpo foi encontrado há uma distância de 100 metros do local do acidente e estava a cerca de 25 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros informou que foi acio...