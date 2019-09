Cidades Bombeiros encontram corpo de homem afogado no Rio Maranhão, em Niquelândia Buscas continuam para outra vítima que se afogou no Lago Serra da Mesa, no mesmo município

O Corpo de Bombeiros encontrou, neste domingo (8), o corpo do homem que tentou atravessar o Rio Maranhão a nado, em Niquelândia. A vítima se afogou antes de alcançar o outro lado da margem e estava desaparecido. O corpo foi entregue ao Instituto Médico Legal (IML) e as equipes dos militares continuam a busca por outro homem que também se afogou no município. A vítima ainda...