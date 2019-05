Cidades Bombeiros encontram corpo de cão Barney, que atuou em Brumadinho Cerimônia de cremação foi aberta ao público. Animal foi levado por correnteza de rio durante outro salvamento e estava desaparecido desde sexta-feira (3)

Agentes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina encontraram no último domingo (5) o corpo do cão Barney em um rio de Sangão, região Sul do Estado. O animal, que ficou conhecido depois de atuar no salvamento de vítimas da tragédia de Brumadinho, em fevereiro, estava desaparecido desde sexta-feira (3). Ele foi levado pela correnteza após entrar na água para ajudar nas buscas de um homem de 60 anos, em Içara (SC). O cachorro tinha 2 anos de idade e...