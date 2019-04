Vida Urbana Bombeiros encontram corpo da última vítima desaparecida na Muzema Segundo os bombeiros, trata-se de uma mulher; na tarde deste sábado (20), foram resgatados os corpos de dois meninos

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros encontraram, nos primeiros minutos de hoje (21), o corpo da última vítima desaparecida no desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 12. Com isso, o número de mortos na tragédia chega a 23. Há oito sobreviventes. Segundo os bombeiros, o último corpo ...