O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar suspenderam nesta quinta-feira (23) as buscas por Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, que desapareceu na última terça-feira (21), no Parque Santa Rita, em Goiânia. A família afirma que o menino estava brincando na rua de casa quando foi visto pela última vez. Agora, socorristas aguardam novas informações da Polícia Civil para que novas buscas sejam feitas.

Inicialmente, moradores relataram terem visto a criança no bairro vizinho, o Residencial Solar Bougainville, naquele dia. Tia do menino, Yala Almeida afirmou ao POPULAR que novas informações chegaram sobre dois outros bairros: Santa Fé e Grajaú. “Estivemos por lá a manhã toda e não encontramos. Ainda não sabemos onde ele está”, lamentou.

As buscas foram realizadas em uma mata com a utilização de drones e cães farejadores. Há também um lago nas proximidades, mas os bombeiros não acreditam que o menino possa ter se afogado no local.

A tia afirma que Danilo costuma brincar na rua de casa, mas sempre volta. Na terça-feira, porém, deu a hora de dormir e ele ainda não havia retornado. No dia seguinte, então, a família iniciou as buscas e registrou boletim de ocorrência. Tem vizinho que fala que viu ele soltar pipas, outros dizem que ele estava andando de bicicleta, então até agora não sabemos o que é verdade e temos poucas pistas”, relatou.

Danilo é filho de Gracilene Almeida e tem cinco irmãos. Caso alguém o encontre, a família pede para entrar em contato pelo número (62) 98124-9314.