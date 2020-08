Cidades Bombeiros e brigadistas continuam combate a incêndio no Parque Estadual da Serra Dourada, em Goiás Fogo começou no último sábado e chegou a ser controlado, mas acabou retornando

Equipes do Corpo de Bombeiros e brigadistas continuam nesta quarta-feira (19) o combate a um incêndio no Parque Estadual da Serra Dourada, entre os municípios de Mossâmedes e Cidade de Goiás. O fogo, que começou no sábado, chegou a ser controlado, mas retornou precisando de reforço de bombeiros militares. Nesta manhã, 12 Bombeiros e 10 brigadistas de apoio da F...