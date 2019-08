O Corpo de Bombeiros divulgou na tarde deste domingo (25) um vídeo gravado durante as buscas pelas pessoas que estavam no acidente envolvendo um helicóptero no Lago das Brisas, ponto turístico da cidade de Buriti Alegre, cerca de 170 quilômetros de Goiânia, na noite desse sábado (24).

A corporação informou que os destroços da aeronave foram encontrados a 8 metros de profundidade e a cerca de 400 metros da margem do lago.

Segundo informações da Polícia Civil, a aeronave deixou um condomínio que fica à beira do lago na noite de sábado (24), buscou três passageiras em um hotel que também fica à beira do lago, e retornava ao condomínio, quando caiu na água. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Uma das passageiras conseguiu sair da aeronave antes que esta submergisse. Ela se agarrou em galhos do lago e foi socorrida por proprietários de embarcações que estavam nas proximidades. As outras duas passageiras, Miriam Carolina Fontana e Mickaelly Damasceno, e o piloto, identificado como Ricardo Barros, morreram. As equipes do Corpo de Bombeiros encontraram os três corpos na manhã deste domingo (25). A sobrevivente foi encaminhada para um hospital da cidade e passa bem.