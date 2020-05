Cidades Bombeiros de Rio Verde resgatam corpos de vítimas de acidente na GO-174 Colisão de carro com caminhão deixou duas crianças e dois adultos mortos

Quatro pessoas da mesma família morreram na manhã desta segunda-feira (18) em um acidente na GO-174, no sudoeste de Goiás. As vítimas eram duas crianças, de 2 e 5 anos de idade, e dois adultos, com 43 e 53 anos de idade. O Corpo de Bombeiros de Rio Verde foi acionado para atender à ocorrência. Segundo a corporação, as quatro vítimas estavam em um carro de passei...