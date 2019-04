Vida Urbana Bombeiros de Goiás enviam materiais e equipamentos para auxiliar vítimas de ciclone em Moçambique Botes da corporação goiana têm sido fundamentais nos trabalhos das equipes de busca, salvamento e resgate no país africano

Materiais e equipamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foram enviados para auxiliar as equipes da Força Nacional que estão em Moçambique, na região do Sudeste do Continente Africano. Em março deste ano, o país ficou devastado após a passagem do ciclone Idai, que afetou cerca de 1,85 milhão de pessoas e deixou mais de 600 mortos. Botes da corporação g...