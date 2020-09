Cidades Bombeiros criam força-tarefa para combater incêndio na zona rural de Ipameri Combate as chamas já duram mais de 35 horas e contam com o apoio de produtores rurais

Um incêndio na zona rural entre os municípios de Ipameri e Urutaí, no Sudeste de Goiás, já ultrapassa 35 horas e o Corpo de Bombeiros criou uma força-tarefa para auxiliar no combate às chamas. Segundo a corporação, militares de Catalão e de Caldas Novas serão enviados, nesta quinta-feira (17) para auxiliar no trabalho que também conta com o apoio de produtores da região. O incênd...