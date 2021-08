Cidades Bombeiros controlam incêndio que atingiu Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto, no sábado (21) Chamas atingiram um raio de aproximadamente nove quilômetros em um local de difícil acesso

O incêndio atingiu uma Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto, na zona rural do município de São João D’Aliança, na noite de sábado (21), foi controlado na madrugada desta terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros atuou no local para combater as chamas, que chegaram a atingir um raio de aproximadamente nove quilômetros. A corporação também informou que o lugar é de difícil a...